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10 марта, 19:30

Политика

ВС РФ заняли три населенных пункта в Курской области

ВС РФ заняли три населенных пункта в Курской области

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Российская армия в ходе наступательных действий освободила три населенных пункта в Курской области. Под контроль ВС РФ перешли Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Об этом сообщили в Минобороны России.

До этого российские военные вернули контроль над селом Лебедевка и другими пунктами, что приблизило их к Судже, где, по словам экспертов, группировка ВСУ рискует лишиться снабжения и оказаться в кольце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикарегионывидеоЕкатерина Фоменко
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