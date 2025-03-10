В Малой Локне обнаружено тело Героя России Сергея Чебнева

Фото: телеграм-канал "Роман Алехин"

В освобожденной Малой Локне обнаружили тело Героя России Сергея Чебнева, который погиб в ходе боев в Курской области в августе прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Тело военнослужащего было вытащено из-под завалов здания в районе женской колонии. Отмечается, что вдова Чебнева Ольга уже проинформирована о том, что тело ее супруга найдено.

В августе 2024 года подполковник Чебнев в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни, которую атаковали формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Герой России командовал тремя полками, не позволив противнику подобраться к Курской АЭС.

6 марта Чебневу исполнилось бы 46 лет. В этот день Владимир Путин передал супруге подполковника медаль "Золотая Звезда".

Ранее президент России призвал называть улицы, школы и институты в честь героев СВО. В ходе беседы с работницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" сестра погибшего героя СВО отметила, что назвала в честь брата спортивный турнир. По ее словам, такое увековечивание памяти показалось ей более правильным, чем установление мемориальных досок в школах.