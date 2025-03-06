Путин предложил ввести общий стандарт поддержки семей бойцов СВО

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Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников СВО.

"А потом к этому стандарту можно еще добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона", – сказал российский президент.

Глава государства указал, что специалисты с первых дней должны оказывать психологическую помощь родственникам пострадавших и погибших бойцов спецоперации на Украине. Он также отметил важность оказываемой фондом поддержки для военных и их семей. Однако, уточнил Путин, что без трагедий не происходит ни один военный конфликт.

Помощь участникам СВО Путин считает "миссией, данной Богом". С его слов, работа в сфере социальной поддержки бывает непростой, информация наваливается "как снежный ком или как водопад". И в таких ситуациях, по его мнению, может помочь опыт административной работы.

В ходе встречи Путин пообещал, что в рамках программы по соцконтрактам увеличат финансирование, а также выделят отдельное направление для бойцов спецоперации, которые хотят развивать свой бизнес. Он обратил внимание на то, что участники СВО не подпадают под категорию граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и имеют доход ниже прожиточного минимума, поэтому пока не могут получить средства на развитие собственного дела.

Президент РФ рассказал, что программа по поддержке малого предпринимательства в стране работает хорошо, почти 50% всех выделяемых по соцконтрактам ресурсов берут на открытие небольшого бизнеса.

"И это, как правило, получается. Поэтому и для наших ребят, которые возвращаются с линии боевого соприкосновения, точно можно сделать отдельное направление", – подчеркнул Путин.

Между тем Путин поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Законодательно такие меры еще не закреплены, так как у них нет соответствующего юридического статуса. Президент РФ пообещал доработать этот вопрос.