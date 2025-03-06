Путин заявил, что поехавшие на СВО заключенные смогут получить статус ветерана

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Участники СВО, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, должны получать статус ветерана боевых действий. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

В рамках встречи участница спецоперации Ася Тохчукова попросила президента решить вопрос с предоставлением статуса ветерана боевых действий для бойцов подразделений, созданных из заключенных.

"Мы обязательно это исправим. Я здесь не вижу никаких проблем", – заверил глава государства и добавил, что участники СВО должны быть равны в правах вне зависимости от того, как попали на фронт.

Он уточнил, что в зону боевых действий не попадают люди, которые совершили преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, в области терроризма, измены и так далее.

Ранее российское правительство упростило выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. До этих нововведений граждане должны были подать заявление, чтобы получить свое удостоверение. Теперь воинская часть, на базе которой сформировали добровольческое объединение, должна будет в беззаявительном порядке передавать все нужные документы в военкоматы регионов, на территории которых доброволец числится на воинском учете.