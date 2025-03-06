Путин высоко оценил работу московского Единого центра поддержки участников СВО

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Владимир Путин высоко оценил организацию работы столичного Единого центра поддержки участников спецоперации и членов их семей. Президент РФ назвал его примером для других регионов.

"Вы здесь побывали и посмотрели. И видите, как организовано. Главы региона не потому, что им что-то там жалко, что-то они не сделали так, как здесь. Пример нужен. Нужно это тиражировать", – отметил глава государства в рамках посещения центра, где он встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

По словам Путина, в других российских регионах оказание помощи организуют так же, как и в столице.

"Коллеги мои это увидят, они с удовольствием будут помогать организовывать так, как это сделано здесь в Москве Сергеем Семеновичем Собяниным", – добавил президент.

Единый центр поддержки в Береговом проезде открылся 1 марта 2023 года. Здесь участники СВО и их семьи могут получить комплексную адресную поддержку. Также им предоставляют широкий спектр услуг, который направлен на скорейшую адаптацию и социализацию.

Вместе с тем, по словам Собянина, центр предоставляет правовую, социальную и психологическую помощь. Он помогает с переобучением, трудоустройством, реабилитацией и протезированием.

Кроме того, мэр Москвы подчеркивал, что услуги по развитию карьеры являются одними из самых востребованных в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Специалисты помогают в составлении резюме, подбирают вакансии и программы обучения, а также подготавливают к собеседованию и организовывают встречи с работодателями.

