Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки для участников СВО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Участники спецоперации и их близкие получают комплексную помощь в Едином центре поддержки в Береговом проезде. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Москва активно помогает вооруженным силам, начиная с производства вооружения и заканчивая социальной поддержкой военнослужащих и их семей", – отметил он.

По словам мэра, центр предоставляет правовую, социальную и психологическую помощь. Он помогает с переобучением, трудоустройством, реабилитацией и протезированием.

С октября 2022 года участникам СВО и их семьям оказали уже около 215 тысяч услуг.

Между тем в новом спецпроекте "Поддержка Москвы" горожане могут узнать, как столица помогает участникам СВО и их родным, жителям новых российских регионов и пострадавшим в приграничье. В разделе "Единый центр поддержки" указаны адреса, по которым бойцам и их родственникам оказывается комплексная поддержка. Проект "Поддержка Москвы" рассказывает и о том, как военным помогают столичные предприниматели, которые отправляют на фронт продукты, теплые вещи и хозяйственные принадлежности.

Кроме того, московские рестораны на постоянной основе предлагают скидки в размере от 10 до 30% бойцам СВО. Такую помощь оказывают около 30 заведений общепита. Также владельцы кафе и ресторанов отправляют на передовую еду и гигиенические принадлежности, а также приобретают дроны и другую технику.

