Собянин: при протезировании участники СВО получают комплексную помощь

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Основным направлением работы Центра на базе ММКЦ "Вороновское" является оказание протезно-ортопедической помощи. Вся помощь участникам СВО оказывается комплексно, в одном месте, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В центре имеется собственное производство, в которое входят слепочные мастерские, участки гипсового моделирования, механической и термовакуумной обработки, ламинации и сборки протезов. Сроки протезирования сведены к минимуму и составляют от 4 до 12 недель.

"Здесь ребята проходят и обучение по пользованию протезами. Организованы занятия по восстановлению двигательных навыков, тренировки на реабилитационных комплексах, адаптация к самостоятельной жизни", – рассказал мэр столицы.

Кроме того, в центре созданы специальные зоны, имитирующие бытовые условия. Для тех, кому это необходимо, специалисты организовывают обучение управлению автомобилем и безопасному передвижению в городе, добавил градоначальник.

Собянин вместе с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой и заместителем министра обороны России Анной Цивилевой 20 февраля посетил центр протезирования и комплексной реабилитации для участников специальной военной операции. Мэр напомнил, что Москва активно помогает бойцам Вооруженных сил РФ, включая этапы производства вооружений и соцподдержку военнослужащих и их семей.

Кроме того, Собянин уже говорил, что СВО в разы увеличила нагрузку на военных медиков и по поручению Владимира Путина столичные власти взяли на себя значительную часть лечения и протезирования военнослужащих МО РФ. В Москве созданы условия для реабилитации москвичей – участников спецоперации, уволенных с военной службы, обращал внимание мэр.

