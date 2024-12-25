Собянин: поддержка участников СВО и их семей – важнейшее направление для Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

СВО в разы увеличила нагрузку на военных медиков, и по поручению Владимира Путина столичные власти взяли на себя значительную часть лечения и протезирования военнослужащих МО РФ. Об этом заявил Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

Мэр отметил, что созданы условия для реабилитации москвичей – участников спецоперации, уволенных с военной службы. Налоги горожан и бизнеса, считает он, играют важнейшую роль в наполнении федерального бюджета, на котором сегодня лежит огромная дополнительная нагрузка по финансированию СВО.

Только за 2023 год в бюджет РФ и соцфонды перечислено более 4,8 триллиона рублей, сказал Собянин и добавил, что свыше 500 столичных предприятий производят продукцию для нужд армии и флота.

Помимо этого, продолжил градоначальник, по поручению российского президента правительство Москвы взяло на себя значительную часть функций по созданию системы противовоздушной обороны не только для города, но и всей Центральной России. Столичные власти обеспечили строительство примерно трети защитных сооружений на новых территориях, а также активно помогают в восстановлении Донецка и Луганска, подчеркнул мэр.

Между тем в Москве подготовили разнообразную новогоднюю программу для семей участников СВО, рассказал градоначальник. По его словам, все дети от 3 до 13 лет получат сладости, приглашения на новогодние елки и билеты на катки в городских парках.

Женам и родителям военных передадут специальные подарки, подчеркнул Собянин. С каждой семьей связываются сотрудники новогоднего контакт-центра и предлагают удобное время для визита и передачи презентов.