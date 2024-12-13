Собянин объяснил, как в Москве можно получить справку об участии в СВО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как военнослужащие и члены их семей могут получить справку об участии в СВО в центрах госуслуг "Мои Документы".

Мэр подчеркнул, что справка необходима для подтверждения права на оказание правовой и социальной помощи, а также для получения мер социальной поддержки. Ее можно оформить не только в центрах "Мои Документы", но и на портале "Госуслуги", в Военно-социальном центре Минобороны РФ, Едином центре поддержки участников СВО и военкомате или воинской части.



По словам Собянина, справку смогут подготовить гражданам в течение четырех рабочих дней, но при необходимости дополнительной проверки – в течение 30 календарных дней.

Участникам СВО будут производиться установленные в Москве выплаты, а членам их семьи окажут комплексную поддержку, о чем ранее сообщал Собянин.

Он напомнил, что для семей военнослужащих предусмотрены ежемесячные пособия на детей, освобождение от оплаты детского сада, секций, кружков, групп продленного дня и питание в школах и колледжах, а также помощь в оформлении документов для зачисления в детские сады и школы и социальные учреждения.

Кроме того, по словам мэра, Единый центр поддержки участников СВО и их семей продолжит предоставлять различные виды помощи. Сотрудники центра помогут в вопросах трудоустройства, подбора программ обучения, медицинской реабилитации и адаптации после ранений.

