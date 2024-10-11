Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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11 октября, 12:20

Мэр Москвы

Сергей Собянин: поддержка участников СВО остается приоритетом Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Военнослужащим специальной военной операции (СВО) будут производиться установленные в Москве выплаты и членам их семьи окажут комплексную поддержку, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Для семей участников СВО предусмотрены ежемесячные пособия на детей, освобождение от оплаты детского сада, секций, кружков, групп продленного дня и питание в школах и колледжах, а также помощь в оформлении документов для зачисления в детские сады и школы, расположенные возле дома, и социальные учреждения.

Единый центр поддержки участников СВО и их семей продолжит предоставлять различные виды помощи. Там можно получить юридическое или психолого-психотерапевтическое консультирование. Сотрудники центра помогут в вопросах трудоустройства, подбора программ обучения, медицинской реабилитации и адаптации после ранений, отметил глава города.

Между тем в центре поддержки прошел марафон трудоустройства и развития карьеры для ветеранов СВО, которые завершили службу. Участникам марафона представилась возможность пройти собеседования одновременно с несколькими потенциальными работодателями, а также выбрать для себя программу обучения. Кроме того, для ветеранов проводятся тренинги по развитию гибких навыков. Отдельное занятие было решено посвятить теме "Как составить продающее резюме".

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