Марафон трудоустройства прошел для участников СВО в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Марафон трудоустройства и развития карьеры для ветеранов специальной военной операции (СВО), которые завершили службу, прошел в едином центре поддержки. Для них были организованы тренинги, карьерные консультации и психологическое тестирование, передает портал мэра и правительства Москвы.

Участникам марафона представилась возможность пройти собеседования одновременно с несколькими потенциальными работодателями, а также выбрать для себя программу обучения.

"Москва предоставляет широкие возможности для профессиональной реализации и предлагает эффективные HR-сервисы как для быстрого трудоустройства, так и для построения нового карьерного трека. Мы регулярно проводим карьерные мероприятия как для самих бойцов, так и для их родственников", – рассказала руководитель офиса трудоустройства единого центра поддержки Софья Носкова.

Специалисты разработали для кандидатов, которые обращаются в единый центр поддержки, несколько новых карьерных сценариев. При этом все сервисы адаптировали под потребности участников спецоперации и членов их семей, отметила она.

Работу с кандидатами доверяют специалистам по организации собственного дела, менеджерам по взаимодействию с работодателями, а также консультантам по карьере и обучению. Они помогают бойцам СВО обновить их резюме, выбрать актуальные вакансии и программы переподготовки, а также подготовиться к собеседованию и назначить встречи с работодателями.

Кроме того, для ветеранов проводятся тренинги по развитию гибких навыков. Отдельное занятие было решено посвятить теме "Как составить продающее резюме". Его участники сделали фото для анкеты специалиста, а также прошли психологическое тестирование, нередко применяемое рекрутерами во время приема на работу, и сразу получили результаты.

Вместе с тем в рамках марафона трудоустройства проводились консультации по программам обучения в рамках нацпроекта "Демография". В ходе них работодатели представили актуальные вакансии в разных экономических отраслях.

Между тем московский камерный оркестр Musica Viva совместно с благотворительным фондом "Наша сила добра" регулярно проводит концерты для раненых участников СВО. Российские бойцы услышали "Реквием" Моцарта, "Времена года" Вивальди, кантаты Баха и другие шедевры классической музыки.

