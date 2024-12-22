Собянин: семьи участников СВО получат новогодние подарки от Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве подготовили насыщенную новогоднюю программу для семей участников спецоперации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Все дети от 3 до 13 лет получат сладкие подарки, пригласительные на новогодние елки и билеты на катки в парках города. Сладости ребятам уже начала доставлять команда Дедов Морозов", – написал он.

Кроме того, специальные подарки передадут супругам и родителям бойцов. С каждой семьей связываются специалисты новогоднего контакт-центра, предлагают удобное время для визита и передачи подарков.



Также для военных и их семей пройдет большая программа в Едином центре поддержки. Для них подготовили спортивные, развлекательные, кулинарные занятия и мастер-классы. К семейному дню, который прошел накануне, присоединились свыше 100 семей.

Ранее москвичи направили бойцам СВО более 110 миллионов рублей на сайте "Миллион призов". Инициатива была организована совместно с фондом "Народный фронт. Все для Победы!" и другими благотворительными организациями. Сбор средств начался 15 августа.

Между тем около пяти тонн гуманитарной помощи было собрано в штабах "Москва помогает" и "Домиках добра". Волонтеры подготовили к отправке теплые вещи для участников СВО и сладости для детей. Товары передали в центральный штаб по сбору гумпомощи "Москва помогает", после чего направили жителям Курской области и военным.

