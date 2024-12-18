Сергей Собянин: Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин заявил, что в 2025 году Москва продолжит помогать Луганску и Донецку с ремонтом зданий и благоустройством территорий. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.



Так, например, в Луганске специалисты из Москвы отремонтируют гимназию, музыкальную школу, детскую клиническую больницу, а также приведут в порядок поликлиническое отделение и женскую консультацию местной многопрофильной больницы.



Помимо этого, по словам Собянина, в городе преобразятся несколько общественных пространств.



В Донецке, в свою очередь, Москва планирует отремонтировать отделение кардиохирургии и поликлинику при городской больнице, а также благоустроить несколько местных парков.



Мэр подчеркнул, что с 2022 года московские специалисты занялись в Луганске и Донецке ремонтными работами в 1 876 многоквартирных домах, 197 нежилых зданиях и 223 социальных объектах. Также за это время они благоустроили 9 знаковых объектов.

Ранее столичные дорожники благоустроили две крупные магистрали в Луганске и Донецке. Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части на одной из самых оживленных магистралей Луганска, протяженность которой составляет 8 километров.

В Донецке в 2024 году работы проводились также на одной из центральных и самых протяженных улиц, которая проходит через два района. В последний раз ее благоустраивали более 15 лет назад. Работы велись на всей улице протяженностью около 6 километров, а также на бульварной части длиной более 1,5 километра.