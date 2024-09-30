Московская "Единая Россия" отправила гуманитарный конвой в Донбасс и Новороссию

Фото: телеграм-канал "ЕРМосква"

Новая гуманитарная помощь отправлена в Донбасс и Новороссию в день второй годовщины присоединения новых регионов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Московского отделения "Единой России".

Волонтеры "Женского движения" партии привезут в регионы 25 тонн грузов. Это будет 26-й гуманитарный конвой. Его помогли собрать депутаты Мосгордумы и Госдумы, а также столичные бизнесмены и неравнодушные граждане.

Также в библиотеки и образовательные учреждения новых регионов доставят 1 500 экземпляров Конституции РФ с поправками.

Координатор "Женского движения" в Москве Ирина Елиферова отметила, что очередная партия гуманитарной помощи была собрана очень быстро.

"Москвичи помогли собрать все необходимое. Активно включился в гуманитарную работу наш бизнес. Жители чувствуют это единение, они понимают, насколько важно показать новым гражданам России, что мы всей душой рады их решению", – добавила она.

Столичное отделение ЕР в рамках гуманитарной деятельности активно поддерживает проекты по развитию социальной и культурной сфер в новых регионах.

"Женское движение" инициировало ряд программ, направленных на оказание психологической помощи женщинам, проживающим в Донбассе и Новороссии, а также семьям с детьми. Одним из ключевых аспектов этой работы является социокультурная реабилитация детей. С этой целью организуются поездки в Москву, где дети могут познакомиться с достопримечательностями и посетить различные экскурсии.

Депутат Мосгордумы Максим Руднев назвал присоединение новых регионов историческим событием. Он напомнил, что в течение этих двух лет ведется работа по восстановлению территорий.

"И она будет продолжаться, в том числе с учетом положений народной программы "Единой России", которая отдельным блоком выделяет направление поддержки новых регионов", – подчеркнул он.

Всего за это время удалось восстановить и построить 20,9 тысячи объектов. Столица направила в новые регионы более 4,5 тысячи единиц техники и 14 тысяч специалистов. Столичные строители восстановили более 2 900 объектов в ДНР и ЛНР. Сейчас коммунальщики из Москвы готовят к отопительному сезону 3 тысячи объектов Донецка, включая 150 котельных и 840 километров теплосетей.

Ранее Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Президент поздравил граждан страны, он назвал это событие поистине судьбоносным.

Глава государства отметил большой вклад крупного и малого бизнеса, волонтеров, общественных и религиозных организаций, парламентских партий в восстановление новых регионов.

