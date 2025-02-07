Демобилизованные участники СВО могут пройти реабилитацию в центрах Социального фонда

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Демобилизованные участники спецоперации могут с этого года на безвозмездной основе пройти санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России.

В Московской области лечение предоставляет центр, который находится в селе Каринском Одинцовского района – недалеко от Звенигорода. Его территория считается уникальной по природным лечебным факторам, она отнесена к равнинным курортам.



Демобилизованные должны подать заявку через любую клиентскую службу отделения СФР по столичному региону, срок рассмотрения – две недели.

Реабилитацию в центрах Социального фонда бывшие участники СВО будут проходить в течение трех недель один раз в год. При этом имеющие инвалидность первой группы или звание Героя России могут рассчитывать на внеочередное направление на лечение.

В случае возникновения вопросов можно обращаться по номеру в единый контакт-центр 8 (800) 100-00-01.

Между тем на mos.ru запустили новый спецпроект "Поддержка Москвы". Там москвичи могут узнать, как город помогает участникам СВО и их родным, жителям новых российских регионов и пострадавшим в приграничье. Например, в разделе "Единый центр поддержки" указаны адреса, по которым бойцам и их родственникам оказывается комплексная поддержка. Там перечислены все городские услуги, которые можно получить в режиме одного окна.

