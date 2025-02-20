Собянин: в "Вороновском" создан уникальный центр реабилитации военнослужащих

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вместе с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой и заместителем министра обороны России Анной Цивилевой посетил центр протезирования и комплексной реабилитации для участников специальной военной операции.

Он действует на базе московского медицинского клинического центра (ММКЦ) "Вороновское".

Мэр напомнил, что Москва активно помогает бойцам Вооруженных сил РФ, включая этапы производства вооружений и соцподдержку военнослужащих и их семей.

"Недавно мы открыли крупнейший в стране комплексный центр по лечению, реабилитации, протезированию бойцов. Делаем таким образом, чтобы ребята полноценно вернулись к жизни, не чувствовали себя инвалидами, вставали в строй, снова работали, жили", – отметил градоначальник.

Вместе с тем Собянин выразил благодарность Минобороны России, которое поддерживает город в этом проекте, а также правительству РФ.

В свою очередь, Голикова рассказала, что в настоящее время разрабатывается план, который позволит сделать такую помощь доступной во всех регионах страны. Она подчеркнула, что с 1 марта в силу вступят 25 новых стандартов реабилитации и абилитации. Все они подготовлены с учетом требований, а также обратной связи от самих военных.

"Финансовые ресурсы у нас на это есть. Но хочу подчеркнуть, что сегодня мы здесь для того, чтобы пообщаться с ребятами, услышать их мнение по поводу вот этой организации", – заявила зампред правительства РФ.

Она указала, что в Воронове столица организовала комплексную услугу от медицинской помощи до реабилитации и первого этапа протезирования, и даже чуть дальше, чтобы максимально быстро вернуть солдат к полноценной жизни в обществе или, если они пожелают, на передовую. По ее словам, в центре собраны лучшие мультидисциплинарные бригады, эта практика будет тиражироваться на другие регионы.

Цивилева аналогично поддержала распространение практики центра на базе ММКЦ "Вороновское" по территории всей страны с участием всех субъектов.

"Впереди будет еще вторичное протезирование, и, конечно же, наша задача, чтобы эта услуга была доступна рядом с проживанием наших ветеранов. <…> Практика, которую нам сейчас демонстрируют здесь, в "Вороновском", это действительно передовая практика", – рассказала замминистра.

Как сказано в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в центре создана система, обеспечивающая полный цикл помощи пациентам. Она включает в себя комплексное лечение, протезно-ортопедическую помощь, реабилитацию, а также психологическую поддержку и социальную адаптацию.

Причем за каждым пациентом закреплен персональный врач и мультидисциплинарная команда. Там же развернуто семь операционных, оборудованных современной техникой.

Поступая, пациент проходит базовый осмотр, после чего ему составляют индивидуальный план лечения. При необходимости привлекаются профильные специалисты и проводятся дополнительные исследования. Если они обнаруживают показания, то направляют пациента на специализированное лечение или реабилитацию.

На сегодняшний день основная специализация "Вороновского" – это оказание комплексной лечебной протезно-ортопедической помощи военнослужащим с ампутированными конечностями.

Также в пресс-службе добавили, что в центре протезирования и комплексной реабилитации организованы протезное предприятие полного цикла, зоны ЛФК и реабилитационные залы для проведения восстановительных занятий, комнаты социально-бытовой адаптации (модели жилых квартир и городской среды), а также школа ходьбы для обучения пользованию протезом.

После выписки из госпиталя пациенты могут проводить обслуживание и ремонт протезов на базе предприятия-изготовителя в Москве, его филиалов и партнерских организаций в других регионах страны.

Тем временем демобилизованные участники спецоперации могут с 2025 года на безвозмездной основе пройти санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России. В Московской области лечение предоставляет центр, который находится в селе Каринском Одинцовского района – недалеко от Звенигорода.

Для этого желающие должны подать заявку через любую клиентскую службу отделения СФР по столичному региону, срок рассмотрения – две недели. Реабилитацию в центрах Социального фонда бывшие участники СВО будут проходить в течение трех недель один раз в год.