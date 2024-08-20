Собянин рассказал, как Москва помогает родным участников СВО в развитии карьеры

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Услуги по развитию карьеры являются одними из самых востребованных в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, специалисты помогают в составлении резюме, подбирают вакансии и программы обучения, а также подготавливают к собеседованию и организовывают встречи с работодателями. С марта прошлого года было оказало более 8 тысяч подобных услуг, отметил мэр Москвы.

"Каждому соискателю предлагается индивидуальная помощь в зависимости от его опыта и запроса. Доступны несколько новых карьерных сценариев", – сообщил Собянин.

Мэр отметил, что сценарий "Хочу помогать своим" подходит тем, кто готов работать в промышленности, – им предоставляется возможность приоритетного трудоустройства на лучшие столичные предприятия.

Еще один сценарий под названием "Хочу новую работу" – для тех, кто хочет полностью сменить сферу деятельности. Желающим открыть свое дело доступен трек "Хочу работать на себя".

Кроме того, специалисты помогут восстановить навыки и получить новые знания в рамках сценария "Вернуться на прежнее место работы".

"Программы профессиональной переподготовки особенно востребованы у жен и детей участников СВО. Среди популярных направлений – ИТ, административная работа, менеджер маркетплейсов, интернет-маркетолог, веб-дизайнер", – добавил Собянин.

Меры поддержки участников специальной военной операции утвердили ранее на конференции московского городского регионального отделения политической партии "Единая Россия".

Более 60 столичных некоммерческих организаций (НКО) оказывают помощь бойцам спецоперации и их семьям. Благодаря помощи общественников военные и их семьи легче адаптируются к новым условиям жизни.

Кроме того, в столице существует благотворительный проект для женщин, по которому жены участников СВО и многодетные получают консультации различных специалистов, включая помощь психологов.