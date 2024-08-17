Более 600 жителей севера Москвы проголосовали за установку мемориала защитникам России

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На севере столицы москвичи собирают подписи в поддержку установки мемориала, посвященного героям, посвятившим свои жизни защите суверенитета России и ее нравственных и духовных ценностей, передает корреспондент Агентства "Москва".

Инициативную группу жителей возглавила член общественного совета Северного административного округа, директор театра Российской Армии Милена Авимская. Очередная встреча энтузиастов состоялась в совете ветеранов Головинского района. По словам районного активиста Сергея Лилова, в анкетировании приняли участие более 600 жителей САО. Все они единогласно выступают за создание памятника.

"Наши волонтеры продолжат работу до конца августа. Решение о том, где будет размещен монумент, примем коллегиально, при этом в настоящее время по опросам лидирует одна локация – это Кронштадтский сквер. Итоги подведем в сентябре, затем, по задумке Милены Юрьевны Авимской, займемся отбором эскизов памятника и сбором необходимых документов для реализации проекта", – рассказал Лилов.

Планируется, что установка мемориала станет первым шагом в создании единого пространства, в котором жители четырех районов Северного административного округа столицы – Ховрино, Головинского, Западного Дегунино и Левобережного – смогут отдать дань памяти участникам Великой Отечественной и локальных войн, а также событий последних лет.

Ранее установку памятника геологу Владимиру Обручеву в Обручевском районе Москвы обсудили ректорат, преподавательский состав и студенты Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. В ходе встречи участники рассказали, что академик Обручев в свое время стоял у истоков создания РГГРУ, в 1920-е годы работал на кафедре прикладной геологии.