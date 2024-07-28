Путин открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге. Он расположен на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем.

"Его (адмирала Федора Ушакова. – Прим. ред.) судьба тесно связана с городом на Неве, он начинал служить на кораблях Балтийского флота, впитал его славные традиции, заложенные еще Петром I. И приумножил их в баталиях на Черном и Средиземном морях. Эти доблестные подвиги и свершения, ратное искусство и новаторство Ушакова во многом определили все дальнейшее развитие отечественного флота", – заявил российский президент во время торжественной церемонии.

Высота фигуры адмирала составляет 3,6 метра, общая высота монумента – около восьми метров.

В России 28 июля отмечается День ВМФ. Главный парад в честь праздника прошел в Петербурге. Глава государства поздравил личный экипаж кораблей, а также совместно с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главнокомандующим ВМФ адмиралом Александром Моисеевым обошел на катере парадные линии боевых кораблей. В мероприятии поучаствовали 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка, четыре парусных судна, а также более 2,5 тысячи военнослужащих.