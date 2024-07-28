В Севастополе 29 июля объявлен нерабочим днем

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Понедельник, 29 июля, объявлен в Севастополе нерабочим днем в честь Дня ВМФ и Дня Крещения Руси. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в телеграм-канале.

Развожаев отметил, что у этих праздников, на первый взгляд, разная тематика. Однако в Севастополе "невозможно без православной веры и русского флота", которые, по его мнению, "по-настоящему переплелись".

Указ о нерабочем дне 29 июля опубликован на сайте правительства Севастополя, уточнил Развожаев. Он назвал День ВМФ и День Крещения Руси священными праздниками для города.

Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко поздравила ВМФ России с профессиональным праздником. Она отметила, что ВМФ выполняет важнейшие задачи по защите суверенитета РФ. Моряки осваивают и активно применяют не имеющие аналогов образцы вооружений и техники, демонстрируют свои лучшие качества и боевую слаженность, уточнила она.