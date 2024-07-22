Вход в Музей Победы в День ВМФ будет бесплатным для посетителей в тельняшках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вход в Музей Победы и его филиал – Музей главных оружейных реликвий армии ("Г.О.Р.А.") в День Военно-морского флота, 28 июля, сделают бесплатным для посетителей в тельняшках или бескозырках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

В честь праздника в главном здании музея и в филиале на Поклонной горе пройдут бесплатные мероприятия.

В военно-морской локации музея "Г.О.Р.А." гостей площадки встретят реконструкторы. Среди реальных судов времен Великой Отечественной войны Федерация судомодельного спорта России организует выставку моделей-копий военных кораблей, радиоуправляемых моделей кораблей и яхт, а также проведет показательные выступления спортсменов.

Для детей в музее будут организованы мастер-классы морской тематики и турнир по игре в "Морской бой".

Ранее москвичей пригласили на культурный фестиваль "Театральный бульвар", который продлится до 11 августа. По ее словам, более тысячи актеров на семи городских пространствах превратят прохожих в участников иммерсивного спектакля или обладателей заветного билета в цирке на Цветном.

Каждый из семи бульваров в рамках фестиваля будет соответствовать определенной тематике. Участие во всех мероприятиях "Театрального бульвара" сделают бесплатным.