За выходные фестиваль "Театральный бульвар" посетили более 100 тыс человек

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Мероприятия фестиваля "Театральный бульвар", который организован в рамках проекта "Лето в Москве", посетили более 100 тысяч человек в выходные, 20–21 июля, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для посетителей провели мастер-классы, театральные постановки, паблик-токи, творческие лаборатории и концерты, которые подготовили ведущие столичные театры.

На Цветном бульваре выступали фокусники, эквилибристы, жонглеры, воздушные гимнасты и акробаты. В воскресенье, 21 июля, детский театр "Уголок дедушки Дурова" представил спектакль.

Чистопрудный бульвар на выходных стал сценой экспериментального театра. В субботу, 20 июля, театр "Практика" провел мастер-класс "Зажечь речь", а Театр на Юго-Западе показал спектакль-квест "Демон" по мотивам одноименной поэмы М. Ю. Лермонтова. В свою очередь, ГИТИС и Школа-студия МХАТ представили театральные костюмы на Сретенском бульваре. Выставка продлится до 11 августа.

Кроме того, на Пушкинской площади впервые прошел мастер-класс артистов и педагогов-репетиторов балета студии музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Его провел заслуженный артист РФ Сергей Мануйлов. Участники выполнили балетную зарядку. Во время разминки посетители узнали, как артисты начинают свой день, рассмотрели настоящую балетную пачку и попробовали воспроизвести сложные движения.

На Пушкинской площади представили музыкально-поэтическую постановку "Шесть чувств" с участием Елены Ревич, Басинии Шульман и Эвклида Кюрдзидиса. После для гостей исполнили шедевры русских и зарубежных композиторов XVIII – начала XIX века.

Основной сценой фестиваля стал амфитеатр на Покровском бульваре. В субботу артистка Елена Захарова представила свой моноспектакль "Женская судьба в произведениях классика". Там же показали спектакль "Послушайте!" c участием артистов театра "Мастерская Петра Фоменко" по мотивам стихотворения В. В. Маяковского.

Посетители фестиваля посмотрели монопьесу "Доктор Кудзаев", основанную на реальной истории жизни известного хирурга Казбека, проект "Голоса страны" худрука Театра на Малой Бронной К. Ю. Богомолова. Зрители задавали вопросы в рамках паблик-тока режиссеру и худруку театра "Шалом" Олегу Липовецкому и режиссеру Елизавете Бондарь.

В воскресенье, 21 июля, на Пушкинской площади прошли поэтические чтения, приуроченные к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, а также гала-опера и музыкальные постановки. В амфитеатре на Покровском бульваре гости посмотрели спектакль "Три новеллы о розе" в исполнении артистов "Мастерской Дмитрия Брусникина". Актриса Дарья Мороз представила гостям историю жизни художницы Фриды Кало в моноспектакле "Фрида".

В свою очередь, актер Евгений Князев показал другой моноспектакль – "Дом из стихов". На вопросы посетителей отвечал драматург и режиссер Юрий Муравицкий. В воскресенье актеры Театра Моссовета представили постановку "Любимые песни о Москве".

Кроме того, в Москве впервые запустили уникальную программу "Опереточный променад". Ее будут представлять до 29 июля на Тверском бульваре номинант премии "Золотая маска" Алексей Франдетти, солисты театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и Московского театра оперетты. Посетители услышат хиты советской оперетты, выступления оркестра "Московская камерата" и оркестра Ленинского комсомола.

Между тем Московская международная неделя кино пройдет в столице с 23 по 28 августа. Посетители увидят российские и иностранные картины, а также посетят экскурсии, мастер-классы, концерты и зрелищные шоу. К культурному событию присоединится 100 площадок. Среди них – почти 30 городских и частных кинотеатров, парки, музеи, арт-пространства и гостиницы. Всего на этот период запланировано свыше 300 кинопоказов, на которые смогут прийти зрители всех возрастов.