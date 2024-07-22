Депутат МГД Перфилова пригласила жителей столицы на "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Депутат Московской городской думы Надежда Перфилова пригласила москвичей на культурный фестиваль "Театральный бульвар", который продлится до 11 августа. Об этом она сообщила Агентству "Москва".

"Наша столица по праву считается одним из культурных центров земного шара – десятки театров, музеев, концертных площадок. Гремящая слава Государственного академического Большого театра России и высочайший зрительский интерес у самой интеллигентной публики мира. В рамках нового фестиваля более тысячи актеров на семи городских пространствах, таких как Пушкинская площадь и Сретенский бульвар, превратят случайного прохожего в участника иммерсивного спектакля или обладателя заветного билета в цирке на Цветном", – сказала Перфилова.

Она напомнила, что каждый из семи бульваров в рамках фестиваля соответствует определенной тематике.

"Тверской бульвар посвящен оперетте, Пушкинская площадь – музыкальному театру, Сретенский бульвар – сценическому оформлению и костюмам, Страстной бульвар – иммерсивному и визуальному театру, Цветной бульвар – цирку, а Чистопрудный бульвар – экспериментальному театру. Участие во всех мероприятиях "Театрального бульвара" бесплатное", – добавила депутат.

Между тем на московских набережных пройдут мероприятия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", которые познакомят горожан с иностранными традициями и исскуствами. Москвичи смогут приобщиться к разным культурам мира, не покидая город.