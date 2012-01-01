Москвичей пригласили на более чем 100 постановок фестиваля "Театральный бульвар"

Фестиваль "Театральный бульвар" в Москве ждет в гости своих зрителей: почти месяц актеры, поэты и музыканты будут ставить спектакли, проводить лекции и знакомить с закулисьем. Об одном из главных культурных событий этого лета – в нашем материале.

Весь город – театр

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичный фестиваль "Театральный бульвар" продлится до 11 августа – за это время зрители смогут посмотреть больше 100 постановок, в которых задействованы свыше тысячи актеров.



Алексей Фурсин министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Центральные бульвары столицы впервые превратятся в сцены и пространства театральных экспериментов и импровизаций. Москвичи смогут стать не просто зрителями спектаклей, но и их участниками – присоединиться к созданию декораций или оказаться на уличной сцене вместе с профессиональными актерами.

Фестиваль проходит на семи площадках Бульварного кольца. Пушкинская площадь стала центром музыкального театра, Тверской бульвар посвящен оперетте, а Сретенский – сценическому оформлению и костюмам. Побольше узнать о цирке можно на Цветном бульваре, познакомиться с иммерсивным и визуальным театром – на Страстном, а с экспериментальным – на сцене Чистопрудного бульвара. При этом основная сцена находится в амфитеатре "Яма" на Покровском бульваре.

Постановки Богомолова и шоу от Елютина

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На все события можно попасть бесплатно. Из ближайших на основной сцене в амфитеатре "Яма" пройдет моноспектакль Елены Захаровой "Женская судьба в произведениях классика". Зрителей ждут 20 июля в 16:00. А с 17:45 на сцене будут сыграны две постановки худрука Московского драматического театра на Малой Бронной Константина Богомолова "Доктор Кудзаев" и "Голоса страны".

На следующий день среди событий в "Яме" – постановка "Фрида" с актрисой Дарьей Мороз (начало в 19:00). А после артисты Театра Моссовета исполнят под открытым небом музыкальные хиты, посвященные столице: в программе – "Я иду, шагаю по Москве" и другие.

На Цветном бульваре ежедневно можно увидеть выступления цирковых артистов, уличных театральных коллективов, клоунов и мимов. А 21 июля в 17:00 свой спектакль представит театр "Уголок дедушки Дурова".

Насыщенная программа ждет гостей на Тверском бульваре. По будням и выходным там можно услышать хиты классической и советской оперетты, а также посетить танцевальные мастер-классы от солистки балета Московского театра оперетты Евгении Тюминкиной.

На Страстном 19 июля гости смогут принять участие в спортивно-интерактивном шоу в наушниках от иммерсивного театра "Импресарио" Федора Елютина. Также на площадке будет открытая мастерская Андрея Фейгина "Театр своими руками" и иммерсивная лаборатория Дмитрия Максименкова "Эскизы в пространстве".



"Театральный бульвар" проходит на семи площадках Бульварного кольца

На Пушкинской площади запланированы поэтические программы, а также выступления оперных исполнителей и театральных звезд с оркестром. Например, 20 июля в 17:00 артисты Басиния Шульман, Эвклид Кюрдзидис и Елена Ревич покажут музыкально-поэтическую постановку "Шесть чувств", а затем для посетителей проведут балетную зарядку.

На следующий день одним из событий станет выступление большого симфонического оркестра фестиваля "Театральный бульвар" под управлением Алексея Соболева – это мероприятие начнется в 17:00. После него зрителям покажут концертную версию оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь" в постановке Алексея Франдетти и с участием солистов Московского театра оперетты.

Сходить на выставку театрального костюма и сценических макетов от ГИТИС и Школы-студии МХАТ можно ежедневно на Сретенском бульваре. Там же в будни и выходные будут показывать документальные застольные спектакли из серии "Прожито на бульварах".

Масштабную программу подготовили и на Чистопрудном: в ближайшие дни здесь пройдет сразу несколько детских и семейных спектаклей. Кроме того, на площадке запланированы творческие лаборатории и мастер-классы.

Узнать больше и зарегистрироваться на события можно на официальной странице фестиваля.