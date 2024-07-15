В Москве открывается масштабный уличный фестиваль "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уличный фестиваль "Театральный бульвар" открывается 15 июля в столице в рамках проекта "Лето в Москве". До 11 августа на семи площадках Бульварного кольца представят свыше 100 постановок, в которых участвуют более тысячи актеров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Москвичи смогут стать не просто зрителями спектаклей, но и их участниками – присоединиться к созданию декораций или оказаться на уличной сцене вместе с профессиональными актерами", – добавил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Все площадки будут поделены на различные темы и жанры. Например, Тверской бульвар посвящен оперетте, Пушкинская площадь – музыкальному театру, а площадка на Сретенском – сценическому оформлению и костюму. На Страстном бульваре можно узнать нюансы иммерсивного и визуального театра, на Цветном бульваре – о цирке, а на Чистопрудном бульваре – про экспериментальный театр.

Основные мероприятия запланированы в амфитеатре "Яма" на Покровском бульваре. На этой локации перед жителями и гостями столицы представят спектакли ведущие артисты: Дарья Мороз, Елена Захарова, Евгения Князева и другие.

На Чистопрудном бульваре с 15 по 21 июля гостей ожидают в театральных мастерских: мастерская Федора Левина представит читки пьес и сказок о природе, а мастерская "Щукины дети" при театре-студии "Культрас" проведет тренинги по базовым техникам актерского мастерства.

16 июля в 19:00 состоится творческий вечер актера театра "Ленком Марка Захарова" народного артиста России Сергея Степанченко. В нем также поучаствует актер и музыкант Максим Кривошеев.

20 июля в 14:00 на площадке покажут спектакль театра на юго-западе "Демон" по мотивам поэмы Михаила Лермонтова. В 17:00 в этот день гостей приглашают на мастер-класс "Зажги речь" артистов экспериментально-театрального центра новой драмы "Практика".

Между тем на Сретенском бульваре с 15 по 21 июля откроется выставка Российского института театрального искусства – ГИТИС и Школы-студии МХАТ. Жители и гости столицы смогут узнать, как создается костюм и сценические макеты.

На Тверском бульваре Алексей Франдетти исполнит хиты классической и советской оперетты. Послушать эти композиции можно будет с 17:00 до 20:00 по будним дням и с 17:00 до 21:00 по выходным.

На Цветном бульваре гостей будут развлекать цирковые артисты, уличные театральные коллективы, а 21 июля в 17:00 здесь представят спектакль театра "Уголок дедушки Дурова".

На Страстном бульваре также открылась мастерская семейного театра "Клумба из тумбы". Также жители и гости столицы смогут почувствовать себя создателем спектакля в иммерсивной лаборатории театра "Эскизы в пространстве" и в иммерсивном театре "Импресарио" Федора Елютина.

На Пушкинской площади по выходным дням будет работать музыкальная сцена, где для зрителей выступят оперные певцы и театральные звезды в сопровождении оркестра. 20 июля в 17:00 здесь покажут музыкально-поэтическую постановку "Шесть чувств" с участием Басинии Шульман, Эвклида Кюрдзидиса и Елены Ревич. Затем гости в 19:30 могут послушать произведения русских и зарубежных композиторов XVIII – начала XIX века.

В воскресенье, 21 июля, в 13:00 выступят актеры Московского драматического театра "Сфера" с поэтическими чтениями, посвященными 225-летию Александра Пушкина. В 15:30 Московский новый драматический театр представит спектакль "Он победил время и пространство", а в 17:00 выступит Большой симфонический оркестр под управлением Алексея Соболева. Под конец в 19:30 гостям покажут концертную версию оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь" в постановке Алексея Франдетти.

Чтобы посетить спектакли, необходимо зарегистрироваться на сайте, а фестивальные площадки будут работать каждый день.

Ранее сообщалось, что на площадках Мосгорнаследия пройдут тематические экскурсии, деловые игры, мастер-классы и презентации. Они подойдут как детям, так и взрослым. Занятия будут посвящены архитектуре и объектам культурного наследия Москвы. Для участия необходима предварительная регистрация.

