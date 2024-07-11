В рамках "Лета в Москве. Все на улицу!" пройдут занятия и игры Мосгорнаследия

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На площадках Мосгорнаследия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут тематические экскурсии, мастер-классы и презентации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что всего в июле пройдет 26 мероприятий для детей в возрасте от шести лет, 32 развлечения для горожан старше 12 лет и девять сеансов деловой игры "Отреставрируй Москву", в которых поучаствовать могут молодые люди от 16 лет. Каждое мероприятие будет интересно и для взрослых.

Так, на уроке "Лев-хранитель" москвичи познакомятся с техникой создания изделий из фетра. Такие занятия развивают мелкую моторику и креативность, а готовая поделка может стать игрушкой или элементом декора. Мастер-классы пройдут 12 июля в 14:00 в культурно-досуговом центре парка "Ходынское поле", 15 и 17 июля в 12:00 – в шале анимации № 3 на фестивальной площадке на Профсоюзной улице, 19 и 21 июля – в шале анимации № 1 на фестивальной площадке на бульваре Дмитрия Донского, 22 июля – в шале анимации № 1 на улице Теплый Стан.

В рамках деловой игры "Отреставрируй Москву" посетители фестиваля смогут стать участниками процесса восстановления объектов культурного наследия и пройти все этапы – от составления проекта до приспособления памятника архитектуры к современной жизни. Занятия состоятся 13 июля в 12:00 и в 14:00 в шале анимации № 3 на фестивальной площадке на Профсоюзной улице. Также посетить их можно будет 14 июля в 12:00 и в 14:00 в шале анимации № 1 в проезде Серебрякова.

На мастер-классе "Архитектурная мозаика" гости изучат технику составления мозаичного панно и узнают об отреставрированных столичных памятниках архитектуры. Прообразами для поделок станут фонтан "Золотой колос" на ВДНХ, Большой театр и Московский Кремль. Уроки пройдут 14 июля в 12:00 и 14:00 и 28 июля в 12:00 и в 14:00 в культурно-досуговом центре парка "Ходынское поле".

Кроме того, на уроке "Звезды в московской архитектуре" москвичи изучат технику изготовления звезд из бумажной лозы. Это полезно для развития мелкой моторики и креативного мышления. Участники рассмотрят звезды, которые украшают исторические здания города, и сделают эти символы в миниатюре. Мастер-класс состоится 15 июля в шале анимации № 3 на фестивальной площадке на Профсоюзной, а также 19 июля в шале анимации № 1 на бульваре Дмитрия Донского.

На мастер-классе "Архитектурная открытка" горожанам расскажут о сохранении архитектурного наследия Москвы и важности бережного к нему отношения. Помимо этого, гости сделают коллажи из архивных изображений памятников московской старины. Занятия пройдут 15 и 22 июля в летнем павильоне парка "Красная Пресня".

Мастер-класс "Архитектурное оригами" объединит метод складывания фигур из целого листа бумаги (оригами) с приемами вырезания (киригами). Участники смогут выбрать один из нескольких архитектурных объектов Москвы разных эпох и создать его макет в миниатюре. Посетить мероприятия можно 17 июля в шале анимации № 3 на Профсоюзной улице, 21 июля – в шале анимации № 1 на бульваре Дмитрия Донского, 22 июля – в шале анимации № 1 на улице Теплый Стан.

В ходе занятия "Роспись керамической плитки" участники с помощью трафаретов известных столичных памятников архитектуры и их деталей сделают уникальные элементы декора. Ведущий мастер-класса также познакомит гостей с методами и способами работы, а также с разнообразными стилями росписи. Встречи пройдут 20 июля в 12:00 и в 14:00 в шале анимации № 1 в проезде Серебрякова.

Записаться на занятия и узнать подробнее о других летних городских активностях можно на сайте.

Ранее сообщалось, что на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре жители могут посетить бесплатные лекции об Олимпиаде-80. Например, 12 июля там расскажут об олимпийском мишке. На следующий день состоится лекция, посвященная одежде, произведенной к Олимпиаде-80, и влиянию этого спортивного праздника на моду времен СССР.