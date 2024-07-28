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28 июля, 11:08

Общество

Главный парад в честь Дня ВМФ начался в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Главный парад в честь Дня Военно-морского флота России начался в Санкт-Петербурге. О старте мероприятия сигнализировали залпы орудий батареи имени Андрея Первозванного в Петропавловской крепости.

Владимир Путин поздравил личный состав экипажей с праздником. Глава государства совместно с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главнокомандующим ВМФ адмиралом Александром Моисеевым обойдут на катере парадные линии боевых кораблей.

Затем планируется торжественно внести на Сенатскую площадь российский флаг и флаг ВМФ.

В мероприятии принимают участие 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка, четыре парусных судна, а также свыше 2 500 военнослужащих.

Так, на Неве представят:

  • линейный корабль "Полтава";
  • малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово";
  • корвет "Бойкий";
  • ледокольный патрульный корабль "Иван Папанин";
  • подводную лодку "Можайск";
  • шхуну "Ольга";
  • куттер "Лукулл";
  • шхуну "Юный Балтиец".

Военно-морской флот России выполняет важнейшие задачи по защите суверенитета страны, отметила ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, РФ по праву входит в число ведущих мировых морских держав. Более 300 лет Андреевский флаг развевается над русскими эскадрами, является символом мастерства, стойкости и решимости военных моряков, подчеркнула она.

Праздничную программу подготовили в Москве ко Дню ВМФ

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