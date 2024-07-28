28 июля, 11:08Общество
Главный парад в честь Дня ВМФ начался в Санкт-Петербурге
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Главный парад в честь Дня Военно-морского флота России начался в Санкт-Петербурге. О старте мероприятия сигнализировали залпы орудий батареи имени Андрея Первозванного в Петропавловской крепости.
Владимир Путин поздравил личный состав экипажей с праздником. Глава государства совместно с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главнокомандующим ВМФ адмиралом Александром Моисеевым обойдут на катере парадные линии боевых кораблей.
Затем планируется торжественно внести на Сенатскую площадь российский флаг и флаг ВМФ.
В мероприятии принимают участие 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка, четыре парусных судна, а также свыше 2 500 военнослужащих.
Так, на Неве представят:
- линейный корабль "Полтава";
- малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово";
- корвет "Бойкий";
- ледокольный патрульный корабль "Иван Папанин";
- подводную лодку "Можайск";
- шхуну "Ольга";
- куттер "Лукулл";
- шхуну "Юный Балтиец".
Военно-морской флот России выполняет важнейшие задачи по защите суверенитета страны, отметила ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, РФ по праву входит в число ведущих мировых морских держав. Более 300 лет Андреевский флаг развевается над русскими эскадрами, является символом мастерства, стойкости и решимости военных моряков, подчеркнула она.
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