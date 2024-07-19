National Interest: российские подводные лодки представляют угрозу для Запада

Фото: ТАСС/ERNESTO MASTRASCUSA/EPA

Модернизированные российские подводные лодки у берегов Великобритании представляют серьезную опасность, сообщает RT со ссылкой на обозревателя National Interest Майю Карлин.

Она обратила внимание, что последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры.

Кроме того, журналист напомнила, что российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, недавно выполнили задачи в Ирландском море.

В начале июля корабли Северного флота ВМФ России зашли в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра. В состав корабельной ударной группы включены атомная подводная лодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", спасательный буксир "Николай Чикер" и танкер-снабженец "Академик Пашин", который первым зашел в порт. Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.

Во время стоянки экипажи отечественных кораблей смогут восстановить силы, после чего корабли продолжат выполнять задачи в Атлантическом океане.

В рамках дальнего похода корабельная ударная группа 12 июня зашла в порт Гаваны. А 17 июня боевые корабли покинули Кубу. На борт российского фрегата "Адмирал Горшков" поднялся и кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес.