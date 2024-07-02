Корабли российского Северного флота прибыли в порт Венесуэлы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Корабли Северного флота ВМФ России зашли в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра, передает РИА Новости.

В состав корабельной ударной группы включены атомная подводная лодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", спасательный буксир "Николай Чикер" и танкер-снабженец "Академик Пашин", который первым зашел в порт. Командует группой начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что во время стоянки экипажи отечественных кораблей смогут восстановить сил и познакомиться с местными достопримечательностями. Деловой заход продлится несколько дней, после чего корабли продолжат выполнять задачи в Атлантическом океане.

В рамках дальнего похода корабельная ударная группа 12 июня зашла в порт Гаваны. А 17 июня боевые корабли покинули Кубу. За отбытием кораблей наблюдали местные жители. Также у кубинцев вызвали интерес четыре российских корабля у берегов острова. На борт российского фрегата "Адмирал Горшков" поднялся и кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес.