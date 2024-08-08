Екатерина Раззакова обсудила установку памятника геологу Обручеву с ректором МГРИ

Ректорат, преподавательский состав и студенты Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) поддерживают инициативу об установке в Обручевском районе Москвы памятника ученому-геологу, академику Академии наук СССР Владимиру Обручеву. Об этом руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова сообщила по итогам встречи с ректором вуза Юрием Пановым, передает Агентство "Москва".

"Юрий Петрович Панов сказал, что первым готов поставить подпись за установку памятника гениальному человеку и ученому, чей вклад в отечественную геологию невозможно переоценить", – сказала Раззакова.

В ходе встречи Юрий Панов также напомнил, что академик Обручев в свое время стоял у истоков создания РГГУ (первое название вуза – Московская горная академия), в 1920-е годы работал на кафедре прикладной геологии.

В память об Обручеве в Москве в 1965 году появилась улица, носящая его имя. В 1995 году оно было присвоено одному из районов ЮЗАО. Однако памятника ученому в столице до сих пор нет – только небольшая памятная доска. Сбор подписей за установку памятника Обручеву волонтеры ЮЗАО ведут с начала июня. Уже собрано более двух тысяч подписей жителей в поддержку установки памятника.

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