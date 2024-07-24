Концепцию мемориала Победы в Царицыне обсудили со скульптором

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Члены Совета ветеранов района Царицыно и активные жители с представителем Объединения московских скульпторов Дмитрием Губановым обсудили концепцию проекта мемориала в память о героях Великой Отечественной войны в парке "Сосенки". Об этом Агентству "Москва" рассказал координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов.

"Скульптор Дмитрий Губанов предложил несколько интересных идей. Например, создать мемориал в виде фигуры солдата, обелиска с барельефами или целый комплекс с площадью и памятными досками. Уже в ближайшее время вместе с Дмитрием мы вновь посетим парк "Сосенки", чтобы определиться с размерами монумента. Когда эскизы будут готовы, представим их на суд жителей района", – отметил Лиханов.

Совместно с краеведом Александром Ващуком жители района выбрали место для будущего мемориала, обсудили возможность установки камер видеонаблюдения.

Ранее с идеей проекта "Мемориал Победы в Царицыне" к Александру Лиханову обратились представители Совета ветеранов района Царицыно. В поддержку инициативы собрано более 200 подписей жителей.

До этого глава Московского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов запустил опрос о возможном переносе памятника москвоведу Владимиру Гиляровскому. Сейчас он расположен по адресу Столешников переулок, дом 9, строение 5. В этом же здании находится музей "Центр Гиляровского", но плотная историческая застройка затрудняет возможность увидеть памятник и найти центр.

