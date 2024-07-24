Директор ИКИ РАН Петрукович: в ЮЗАО стартовала акция в поддержку памятника ученым

Фото: Юлия Прокофьева

Волонтеры проекта по сбору подписей за памятник ученым в Юго-Западном административном округе столицы в рамках акции проводят опрос и предлагают прохожим отправиться в путешествие в виртуальную реальность с помощью VR-очков. Об этом Агентству "Москва" сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"В увлекательном ролике зритель знакомится с несколькими научными учреждениями ЮЗАО и достижениями их коллективов. Например, узнает о том, что в Институте элементоорганических соединений РАН имени Несмеянова в Гагаринском районе изобрели уникальные российские полимеры с изменяемой жесткостью – пластмассу и резину в одном. В Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта, что на улице Вавилова, – открыли вирусную терапию и первые "онковакцины". А в Институте космических исследований РАН на "Калужской" создают уникальное космическое оборудование и пополняют коллекцию музея покорения космоса. Познавательная информация сопровождается видеоэкскурсией с обзором 360 градусов по соответствующему "научному" маршруту в ЮЗАО", – рассказал Петрукович.

Он сообщил, что также волонтеры акции проводят опрос о поддержке и концепции нового памятника ученым в округе, инициатором установки которого стал сам Петрукович. По его словам, за два дня акции, несмотря на дождь, в ней приняли участие более 250 человек, и абсолютное большинство жителей поддерживают идею установки памятника науке в ЮЗАО.

"Юго-запад столицы – уникальный научный кластер, где работали 12 нобелевских лауреатов. Здесь покоряли космос и укрощали атом, родились изобретения, которыми гордится страна. У нас живут и трудятся целые династии научных работников. Уверен, что памятник науке в ЮЗАО обязательно должен быть установлен", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что в Москве планируют отреставрировать и вернуть на историческое место памятник работникам завода "Станколит", павшим в Великой Отечественной войне. Мемориал находился на Перовском шоссе, но в 2023 году обелиск был демонтирован для строительства новых кварталов. Памятник будет установлен в парке, предусмотренном при проектировании нового жилого квартала.

