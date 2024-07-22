Антон Шкаплеров поддержал идею назвать улицу именем Лозино-Лозинского

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Летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров поддержал инициативу работников НПО "Молния" назвать одну из улиц Северо-Западного административного округа столицы в честь главного конструктора и генерального директора, возглавлявшего предприятие в период разработки легендарного "Бурана", Глеба Лозино-Лозинского. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

"Очень важно, чтобы имена таких людей, как Лозино-Лозинский, оставались в памяти, чтобы представители молодого поколения изучали истории известных ученых и конструкторов, рассматривали их как образцы профессиональной реализации в жизни. Вместе с инициативной группой мы подписали обращение на имя мэра Москвы о присвоении одной из улиц Северо-Западного округа имени гениального конструктора Глеба Лозино-Лозинского. Надеюсь на положительное решение этого вопроса", – сказал Шкаплеров.

Также он отметил, что в настоящее время инициативная группа собирает подписи в поддержку названия улицы.

Орбитальный ракетоплан "Буран" создавался как многоразовый космический корабль, способный доставлять грузы на орбиту и возвращать их обратно, и представлял собой уникальную для своего времени технологическую разработку.

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