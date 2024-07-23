В Москве вернут на историческое место памятник работникам завода "Станколит"

Фото: пресс-служба ООО "Брусника"

В Москве отреставрируют и вернут на историческое место памятник работникам завода "Станколит", павшим в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в девелоперской компании "Брусника", которая займется работами.

Ранее мемориал находился на Перовском шоссе, но в 2023 году обелиск был демонтирован для строительства новых кварталов. Памятник будет установлен в парке, предусмотренном при проектировании нового жилого квартала.

"Памятник работникам завода – важный символ для людей, живущих в Нижегородском районе. Он напоминает о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны. Возвращение памятника на историческое место станет важным шагом в сохранении памяти и уважении к предкам. Мы понимаем важность сохранения исторических памятников и надеемся, что этот проект поможет укрепить связь между поколениями", – рассказал исполнительный директор "Брусники" в Москве Евгений Арапов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве провели реставрацию в 12 помещениях исторических зданий за счет инвесторов. Кроме того, работы ведутся еще в 15 памятниках архитектуры. По словам мэра, к числу уже отреставрированных относятся помещения в здании Центропечати, которое находится на Тверской улице, и в доходном доме А. И. Синицына, расположенном в Благовещенском переулке.