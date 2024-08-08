На конференции Московской "ЕР" утвердили пакет мер поддержки участников СВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Меры поддержки участников специальной военной операции обсудили на конференции московского городского регионального отделения политической партии "Единая Россия", пишет Агентство "Москва".

"Тема помощи, участия партии "Единая Россия" в специальной военной операции является стержневой для партии сегодня, и это очень важно", – указал секретарь московского городского отделения партии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он уточнил, что партийцам нужно не только поддерживать защитников, но и их семьи. В частности, ранее фракция выступила с идеей расширить закон "О ветеранах", распространив его на сотрудников силовых ведомств, работающих на приграничных территориях, а также на гражданских, участвующих в восстановлении инфраструктуры и строительстве оборонительных сооружений.

"Также предусмотрена поддержка членов семей указанных лиц. Еще два проекта находится в работе", – сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

По словам руководителя исполкома столичного регионального отделения партии Максима Руднева, гуманитарная миссия "Единой России" растет большими темпами, что позволяет объединять людей для помощи бойцам и мирным гражданам.

"Я уверен, что каждый в этом зале помогает и внес свой вклад, и будет продолжать помогать", – указал он.

Политик напомнил, что после трагедии в Курске было организовано быстрое направление помощи в город, включая питьевую воду и генераторы. Кроме того, еще в июне 2024 года двое участников команды мэра отправились в зону СВО, чтобы доставить гуманитарный конвой.

Так, координатор проекта "Безопасная столица" В ЮАО Александр Лиханов доставил в Херсонскую область более 2 тонн помощи и медикаментов. Он уверен, что партия несет с собой добро, поэтому ей доверяют.

"Наша партия реальных дел, это самое главное", – отметил Лиханов.

Кроме того, директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко провел две недели в Запорожье вместе с бойцами мотострелкового полка. Он проверил, как живут бойцы, а также сограждане в пока еще временно оккупированном регионе нашей страны.

"Единая Россия" начала свою гуманитарную миссию с самых первых дней спецоперации, напомнили участники встречи. Всего удалось направить свыше 6 тысяч тонн помощи при помощи 24 гуманитарных конвоя. Кроме того, в зону СВО активисты столицы направили более 450 машин.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

Ранее делегаты второго этапа XXX-й конференции московского городского регионального отделения политической партии "Единая Россия" утвердили программу на выборах в столичный парламент. Ее основой стали те наказы и предложения, которыми москвичи делились с участниками команды мэра столицы.

