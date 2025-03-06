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06 марта, 18:44

Общество

Путин поддержал идею соцподдержки братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников спецоперации. Об этом президент заявил в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

На встрече президенту РФ рассказали, что законодательно еще не закреплены такие меры, поскольку у них нет соответствующего юридического статуса.

"То, что вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки – это какая-то ерунда. И что касается неусыновленных детей, но которые были членами семьи. Согласен, тоже по поводу… У женщины может быть ребенок от первого брака, но он мужем не усыновлен. Да-да, или братья. Я понимаю. Спасибо. Доработаем", – отметил глава государства.

Между тем Госдума в приоритетном порядке обсудит проекты по поддержке бойцов СВО и их семей. Нижняя палата парламента рассмотрит проект о возможности получения двух пенсий участниками боевых действий в составе воинских формирований ЛНР и ДНР, а также инициативу о дополнительном отпуске для родственников участников спецоперации и другие проекты.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил списывать военным, получившим в ходе спецоперации инвалидность II группы, долги по кредитам на сумму до 1 миллиона рублей. На фоне невозможности полноценно работать непогашенные кредиты для таких лиц негативно отражаются на общем уровне их жизни, объяснил он.

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