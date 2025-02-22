Володин: ГД в приоритетном порядке обсудит проекты по поддержке бойцов СВО и их семей

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Госдума в приоритетном порядке обсудит проекты по поддержке бойцов СВО и их семей, пообещал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, таких инициатив сейчас насчитывается 26, восемь из которых уже одобрены в первом чтении.

"Один из главных приоритетов Госдумы – законодательное обеспечение поддержки участников СВО, добровольцев, их семей. Уже работают законы, которыми для них предусматривается комплекс льгот. Всего за период с 2022 года депутатами принято 124 законодательные инициативы", – передает ТАСС его слова.

Так, например, Госдума рассмотрит проект о возможности получения двух пенсий участниками боевых действий в составе воинских формирований ЛНР и ДНР, а также инициативу о дополнительном отпуске для родственников участников спецоперации и другие проекты.

Ранее глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил списывать военным, получившим в ходе спецоперации инвалидность II группы, долги по кредитам на сумму до 1 миллиона рублей. На фоне невозможности полноценно работать непогашенные кредиты для таких лиц негативно отражаются на общем уровне их жизни, объяснил он.

