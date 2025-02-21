Собянин: более 30 тыс подарков отправили москвичи участникам СВО к 23 февраля

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи и волонтеры собрали более 30 тысяч подарков ко Дню защитника Отечества для участников спецоперации, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Акция по сбору подарков проводилась на более чем 50 площадках, расположенных по всему городу. Участвовали в ней не только жители столицы, но и городские организации. Подарки передавали московские школы и колледжи, а также государственные учреждения, предприятия и коммерческие компании.

Для бойцов спецоперации собирали теплые вещи, необходимые средства для ухода, кондитерские изделия и многое другое. Вместе с тем военным планируется передать открытки с добрыми пожеланиями и словами поддержки.

В частности, Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи собрал для участников СВО коробку рисунков и упаковку открыток. На каждой из них разместили QR-код, перейдя по которому бойцы смогут послушать трогательные рассказы для пап и дедушек, которые находятся в зоне спецоперации.

Столичные волонтеры подготовили и помогли отправить военнослужащим все подарки. По словам мэра, москвичи особенно трепетно относятся к вопросам оказания поддержки бойцам СВО. Все необходимое для военных они собирают не только перед праздниками, но и на протяжении всего года. Кроме того, горожане изготавливают маскировочные сети, шьют вещи, вместе с детьми пишут письма и отправляют все это на фронт.

Вместе с тем в День защитника Отечества, 23 февраля, участников спецоперации поддержат рыбные рынки "Москва – на волне". На площадках проекта стартует благотворительная акция, которая будет длиться в течение месяца.

Покупатели смогут приобрести рыбные консервы, после чего оставить их в специальной корзине. Собранные продукты отправятся в один из штабов "Москва помогает", а оттуда их передадут в военные части.