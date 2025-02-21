На рынках "Москва – на волне" можно будет купить консервы для участников СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В День защитника Отечества, 23 февраля, рыбные рынки "Москва – на волне" поддержат участников спецоперации. На площадках проекта стартует благотворительная акция, которая будет длиться в течение месяца, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Покупатели смогут приобрести рыбные консервы, после чего оставить их в специальной корзине. Собранные продукты отправятся в один из штабов "Москва помогает", а оттуда их передадут в военные части. Более того, на рыбных рынках действует скидка в 10% для участников СВО и их семей.

Подобные благотворительные акции традиционно проходят на столичных ярмарках. Например, в преддверии новогодних праздников москвичи могли принять участие в акции "Подвешенный мандарин". В декабре 2024 года было собрано свыше 1,5 тонны цитрусовых.

Первый рынок "Москва – на волне" появился в конце 2023 года в Косино-Ухтомском районе, а второй – в 2024 году в Митине. Всего за прошлый год рынки посетили более 1,5 миллиона человек. Горожане приобрели свыше 1 тысячи тонн продукции. На рынках можно купить сезонную треску, минтай, скумбрию, каспийскую кильку и балтийскую сельдь.

