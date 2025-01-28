Горожане предложат идеи по развитию рыбных рынков "Москва – на волне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы смогут предложить свои идеи по развитию рыбных рынков "Москва – на волне", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Горожане предложат варианты мероприятий и еженедельных акций, идеи по внедрению новых сервисов и наполнению социальных сетей "Москвы – на волне", – сказала Сергунина.

Кроме того, москвичи обсудят ассортимент гастрономических пространств, а также сезонное оформление рыбных рынков. Поделиться своей идеей по развитию пространства можно на платформе "Город идей" до 30 января.

В Москве работает уже два рынка "Москва – на волне", первый появился в конце 2023 года в Косино-Ухтомском районе, а второй открыли в 2024 году в Митине. Здесь можно выбрать морепродукты из более 600 товарных позиций.

Ассортимент представлен рыбой из трех океанов и 13 морей. Купленную продукцию желающим бесплатно приготовят на открытой кухне.

Только за 2024 год два рынка посетили более 1,5 миллиона человек, рассказывал ранее Сергей Собянин. Граждане купили свыше 1 тысячи тонн продукции. Градоначальник напоминал, что вся продукция проходит проверку до того, как попадает на прилавок. Кроме того, для гостей города и москвичей на рынке проводятся детские мастер-классы, выступления музыкантов и состязания шеф-поваров.

