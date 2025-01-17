Рыбный союз: холодноводная рыба считается самой экологически чистой

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Холодноводная рыба, которая вылавливается в Северном и Дальневосточном бассейнах, традиционно считается самой экологически чистой. Об этом заявил Рыбный союз в беседе с Life.ru.

Специалисты объяснили, что такая закономерность связана с тем, что чем выше широты, тем экологичнее, соответственно, там, где меньше развита деятельность человека, природа сохраняется без антропогенного вмешательства.

К числу холодноводных рыб относятся минтай, треска, пикша, минтай, треска, пикша, тихоокеанская и атлантическая сельди, северные креветки, крабы и другие виды.

Эксперты отметили, что рыба и морепродукты, добываемые в других бассейнах (Западном, Волжско-Каспийском, Азово-Черноморском, а также во внутренних водоемах страны), тоже безопасны к употреблению.

В Рыбном союзе добавили, что Россельхознадзор регулярно проводит проверку ветеринарной безопасности всех водоемов страны, а рыбная продукция проходит многоступенчатую проверку на нормы качества и безопасности.

Специалисты посоветовали брать рыбу и морепродукты у проверенных производителей и поставщиков, а места стихийной торговли лучше обходить стороной.

Между тем Роспотребнадзор усилит контроль качества выловленной на Черном море рыбой после разлива мазута и улучшит качество работы лабораторий на черноморском побережье для охраны окружающей среды. Эксперты будут отслеживать наличие потенциально опасных для здоровья человека веществ.

