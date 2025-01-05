05 января, 08:59В мире
В Японии на аукционе продали гигантского тунца за 1,3 млн долларов
Фото: 47news.jp
Голубой тунец продали на аукционе в Токио за 1,3 миллиона долларов. Его вес составил 276 килограммов, сообщает телеканал NHK.
Рыбу выловил 73-летний рыбак из города Оме Масахиро Такеучи.
"Я очень счастлив, надеюсь, что так будет и дальше", – сказал он.
Это стало вторым в истории проведения торгов результатом. Рекорд был установлен в 1999 году, когда за тунца заплатили в полтора раза больше.
Ранее на торгах в Гамбурге продали рукопись рассказа "Первое горе" и письмо писателя Франца Кафки. Речь идет о пятистраничном оригинальном рассказе и трехстраничном письме-сопроводителе, написанном в 1922 году. Их купил частный коллекционер за 286 тысяч евро.
Между тем пейзаж "Галатская башня в лунном свете" русского живописца Ивана Айвазовского был продан за 130 миллионов рублей на аукционе в столице. Другими наиболее дорогими проданными вещами оказались "Пейзаж с березами" и этюд "Персидка" к картине "Садко в подводном царстве" русского художника Ильи Репина. Эти работы были проданы за 40 и 50 миллионов рублей соответственно.
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