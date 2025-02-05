Треску, минтай и скумбрию можно купить на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сезонную треску, минтай, скумбрию, каспийскую кильку и балтийскую сельдь можно приобрести на рыбных рынках "Москва – на волне", передает сайт мэра и правительства Москвы.

Горожане могут приобрести треску в виде свежемороженых стейков, целой тушки, спинку или икру этой рыбы, а также купить популярную печень трески. Кроме того, на рынках можно найти настоящий деликатес – язык трески, который не продается в супермаркетах.

Сезонной рыбой также считается минтай, который на рынках "Москва – на волне" можно купить в свежемороженом виде или в панировке. Кроме того, на прилавках можно заметить печень минтая или икру, которая по полезным свойствам не уступает икре трески. Так, она менее калорийна и более насыщена белком.

Между тем жирность скумбрии, которая также является сезонным продуктом, составляет около 27%. При этом она не считается калорийной. На рынках ее можно приобрести в разных вариациях: в слабом посоле, горячем и холодном копчении, а также в свежезамороженном виде.

Консервированную каспийскую кильку можно приобрести на рыбных рынках в Косино-Ухтомском и Митине. Здесь она продается в собственном соку, томатном соусе и в виде шпрот. Балтийскую сельдь, которая содержит ретинол, цинк, йод, магний и другие важные микроэлементы, стоит искать в отделах с копченой и соленой рыбой.

Первый рынок "Москва – на волне" появился в конце 2023 года в Косино-Ухтомском районе Москвы, а второй – в 2024 году в Митине. Всего за 2024 год рынки посетили более 1,5 миллиона человек. Горожане приобрели свыше 1 тысячи тонн продукции.

