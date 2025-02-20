Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

В московском Центре протезирования и комплексной реабилитации помогают участникам специальной военной операции восстановиться после ранений. Здесь работают специалисты, которые разрабатывают индивидуальные программы восстановления, включая адаптивную физкультуру и психологическую поддержку.

Во время визита в центр Сергей Собянин отметил, что важно не только помогать раненым бойцам восстановить здоровье, но и обеспечивать их полноценное возвращение к активной жизни. Москва оказывает комплексную поддержку участникам СВО и их семьям, помогая с оформлением пособий и юридических вопросов. Всю информацию можно получить в Едином центре поддержки.

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