Оплата по биометрии заработает на всех турникетах метро Москвы до конца года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Платежный сервис с биометрией заработает на всех турникетах в столичном метрополитене до конца 2025 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, для расширения технологии и поддержки высокой скорости работы в вестибюлях станций появится дополнительное оборудование отечественного производства.

Как он объяснил, при оплате по биометрии пассажирам не понадобятся карты, телефоны или наличные деньги. Также такой способ предполагает самые низкие тарифы на проезд. Ликсутов уточнил, что система имеет банковский уровень системы, все данные зашифрованы.

"Оплата по биометрии зарекомендовала себя как надежный и безопасный платежный инструмент. Нигде в мире сервис не реализован в таком масштабе и с таким удобством для пассажиров, как в столице", – сказал заммэра.

С момента запуска сервиса им воспользовались более 140 миллионов раз, а каждый рабочий день по биометрии совершают свыше 160 тысяч проходов.

Ранее российский кабмин утвердил постановление, разрешающее применять биометрию граждан для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть техническая возможность.

Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в этом году. Россияне смогут воспользоваться услугой после завершения всех этапов испытаний.

