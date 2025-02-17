Кабмин РФ одобрил применение биометрии для посадки на поезд

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Российский кабмин утвердил постановление, разрешающее применять биометрию граждан для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть техническая возможность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Остальные способы посадки на поезд также сохраняются", – говорится в сообщении.

Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в этом году. Россияне смогут воспользоваться услугой после завершения всех этапов испытаний.

Ранее СМИ со ссылкой на старшего вице-президента Сбера Дмитрия Малых отмечали, что единый сервис платежей биометрией, включая оплату лицом, появится в России.

В единой биометрической системе есть данные почти трех миллионов россиян, 80% из которых подключились в 2024 году, подчеркнули в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).

Также журналисты выяснили, что около половины банковских терминалов в стране смогут принимать платежи по биометрии уже к началу 2026 года.