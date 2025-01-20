Единый сервис оплаты лицом появится в России

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Единый сервис платежей биометрией, включая оплату лицом, появится в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на старшего вице-президента Сбера Дмитрия Малых.

"Дорожная карта проекта уже разработана, а запуск запланирован на второе полугодие", – отметил он.

Сбер создаст стандарт для оплаты по биометрии, чтобы остальные участники рынка смогли также запустить аналогичные сервисы, добавил Малых.

Для подключения к сервису клиентам нужно зарегистрировать свою биометрию на "Госуслугах" или в отделениях банка. Сведения привязываются к Сберу или оператору карт "Мир" (НСПК), что затем позволяет применять любую банковскую карту.

Но сейчас для оплаты можно использовать только приложения от Сбера или НСПК. Именно после запуска единого сервиса клиенты смогут пользоваться любыми мобильными приложениями банков. Это позволит пользователям НСПК оплачивать покупки через терминалы Сбера, уточнили в СМИ.

Платежи по биометрии смогут принимать почти все устройства ВТБ, а "Альфа-Банк" планирует заменить четверть своих устройств для подключения такой функции, уточнили представители финансовых организаций.



"Банк России отмечает устойчивый тренд на использование биометрических технологий", – отметили в пресс-службе Центробанка, поддержав инициативу.



В единой биометрической системе есть данные почти трех миллионов россиян, 80% из которых подключились в 2024 году, подчеркнули в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).

Эксперты уверены, что в перспективе такой сервис позволит одной операцией оплачивать товар и подтверждать возраст, либо оплачивать номер в отеле и одновременно проходить регистрацию. Кроме того, объединенная система позволит удешевить запуск сервисов для других представителей рынка, так как финансовые организации получат доступ к сети терминалов от Сбера.

Эксперты обратили внимание на важность обеспечить доверие к технологии, так как такие платежи пока вызывают у людей негативные эмоции на фоне роста мошенничеств. В ЦБТ добавили, что вся биометрическая база защищена по самым строгим требованиям, а при считывании изображения клиента применяются технологии, позволяющие отличить настоящего человека от его фото, видео, маски или дипфейка.

Ранее журналисты выяснили, что около половины банковских терминалов в стране смогут принимать платежи по биометрии уже к началу 2026 года. Сбер планирует заменить до 80% своих устройств.

До этого биометрический сервис по обслуживанию в МФЦ без паспорта впервые заработал в России. Первым регионом страны с такой технологией стала Челябинская область.

