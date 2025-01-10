Сенатор Шейкин: игровые сервисы могут обязать идентифицировать геймеров через "Госуслуги"

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Все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через "Госуслуги", биометрию или номер телефона. Это произойдет в случае принятия нового законопроекта о регулировании видеоигр, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

По словам сенатора, обязанность организовывать такую идентификацию ложится на обладателя прав на видеоигру или другое лицо, которое имеет право распространять продукт на российской территории.

Шейкин подчеркнул, что идентифицировать пользователя должны будут все распространители видеоигр в России независимо от страны производителя. Если нормы законопроекта будут нарушены, контролирующие органы станут направлять предписания об устранении нарушений, добавил политик.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект закона об обязательной маркировке контента в видеоиграх. Документом предлагается дать возможность разработчикам предупреждать пользователей об особенностях игры, в том числе о наличии жестоких сцен, насилия, употребления алкоголя и наркотиков.

В данный момент ничего не мешает разработчикам ставить соответствующие пиктограммы в описание своих продуктов на Steam и GOG, уточнил замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.