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20 декабря, 19:44

Технологии

Путин попросил депутатов проверить компьютерные игры

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин попросил депутатов Госдумы проверить контент видеоигр и вместе с правительством принять необходимые решения.

Во время заседания Госсовета была затронута тема опасного контента, влиянии компьютерных игр на детей, а также пропаганды, которая показывает негативную роль России и демонизирует страну.

"На это нужно обратить внимание", – сказал глава государства.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает обязательную маркировку контента в видеоиграх. Парламентарии предложили также ввести обязательную верификацию геймеров при помощи различных способов, включая мобильные телефоны.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, в свою очередь, считает, что зависимость от компьютерных игр можно приравнять к лудомании, наркомании и алкоголизму. По ее словам, если человек имеет психическое или психологическое отклонение, то компьютерная игра поспособствует его усугублению.

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