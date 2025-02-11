Тестовые поездки поездов ЭП2Д начались на Ярославском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестовые поездки электропоездов ЭП2Д начались на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом филиал РЖД сообщает в телеграм-канале.

Поезда следуют по направлениям от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, Фрязина и Фрязева и передвигаются в часы минимального пассажиропотока, чтобы не мешать движению.

В МЖД уточнили, что Ярославским направлением пользуются большое количество пассажиров. Ежедневно здесь курсирует 277 пар пригородных поездов, которые перевозят около 300 тысяч человек.

Между тем на это направление до конца 2025 года выйдут 15 современных поездов. Первые составы "Иволги 4.0" запустят уже в мае текущего года. Жители Болшева, Мытищ, Пушкина, Щелкова и других городов Ярославского направления смогут быстрее добираться до пункта назначения в пиковое время.